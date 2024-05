El comú d'Andorra la Vella fitxa Susagna Venable com a assessora comercial

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Comú d'Andorra la Vella ha incorporat Susagna Venable, en qualitat de personal de relació especial, com a delegada del desenvolupament i assessorament comercial i empresarial, tal com s'ha fet públic al BOPA aquest matí.

Segons explica el comú d'Andorra a través d'un comunicat, la nova "responsable de suport i dinamització al comerç i a l'empresa del departament de Promoció Turística i Comercial, serà l'encarregada d'impulsar l'àrea, mantenir una relació directa amb les associacions de comerciants, portar a terme el pla de formació i suport al comerç, verificar les dades del cens i de contacte amb els comerços de la parròquia i desenvolupar els projectes relatius al foment de nous comerços."

Susagna Venable havia estat la número quatre a la llista d'Agrupament Ecampedà al 2019, i al 2023, la número dos en la llista parroquial formada pel PS i Agrupament Encampeda, a més d'haver estat la presidenta de l'a Federació d'Associacions de Comerciants (FACA)

La seva incorporació serà efectiva a partir d'aquest divendres.

A més de Vegnable, el comú d'Andorra també ha fet públic el nomenament de Jennifer Dobarro, també en concepte de relació especial, com a coordinadora del departament de Gestió del Talen i Persones "per donar suport i assolir els objectius marcats en aquest àmbit", han expressat a través del comunicat.

Entre les tasques que durà a terme hi figuren la d'actualitzar les funcions i requisits dels diferents llocs de feina per fer l'administració més àgil i eficient, reforçar els plans de formació del personal del Comú, i liderar l'estudi per conèixer el clima laboral del Comú, entre altres. Dobarro també assumeix les tasques relatives a l'adaptació cap a l'administració electrònica, així com d'altres que no es podien dur a terme amb la plantilla actual i la feina del dia a dia del departament.