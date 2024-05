Un centenar de persones participen en l’aplec de Sant Jaume dels Cortals

Encamp va celebrar ahir al matí l’aplec de Sant Jaume dels Cortals en el 25è aniversari de la posada de la primera pedra de l’església. Hi va participar un centenar de persones, entre autoritats i veïns. Després de la missa tradicional oficiada per mossèn Antoni Elvira, va oferir-se un aperitiu a tots els assistents, acompanyat de la ballada de sardanes. La celebració va continuar a l’alberg de la Baronia amb un dinar popular. En acabat, el grup andorrà Rumband va oferir un concert en directe amb temes propis i versions.

Per la seva part, el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, va informar que el 29 de desembre d’aquest any l’església acollirà una festa especial per commemorar el 25è aniversari de la consagració de l’altar. La pròxima data litúrgica serà el 20 de maig per la diada de Sant Romà de Vila.