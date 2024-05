La capital prioritza tenir ombra als parcs infantils aquest estiu

detail.info.publicated Agències / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú d'Andorra la Vella ha convocat un concurs nacional urgent per al subministrament i instal·lació de tendals d'ombreig a les zones de jocs infantils dels parcs de la parròquia. Segons ha informat la corporació, l'actuació respon a les demandes de les famílies que fan ús de les zones de joc del Parc Central i del Parc Fluvial. La idea, per tant, és col·locar uns tendals que es puguin posar a l'estiu i treure a l'hivern i que permetin a famílies i infants no estar a ple sol mentre juguen.

El concurs s'ha convocat mitjançant dos lots, un per a l'equipament del Parc Central i l'altre per al del Parc Fluvial. Pel que fa als terminis, des del comú s'indica que estaran marcats per les ofertes que es presentin en però, tot i això, la voluntat de la corporació és que els tendals d'ombreig ja puguin estar col·locats aquest mateix estiu.

En tot cas, totes les persones interessades en el dit concurs poden descarregar el plec de bases, de forma gratuïta, a la pàgina web del comú d’Andorra la Vella (www.andorralavella.ad), a partir d'aquest divendres. Totes les ofertes han de ser lliurades en sobre tancat abans de les 15 hores del 16 de maig del 2024, al departament de Secretaria General del comú. L’obertura de plecs s’efectuarà el dia 17 de maig a les 11 hores.