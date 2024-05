Primera jornada interescolar d’alumnes d’Ordino i Canillo

detail.info.publicated Agències Ordino detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les escoles franceses d’Ordino i Canillo van celebrar ahir la primera jornada interescolar a Ordino. Un centenar d’alumnes dels dos centres de diferents cursos van trobar-se a la parròquia i van compartir activitats i visites a llocs d’interès com són la Casa de la Muntanya, el centre del poble i el Museu Casa d’Areny-Plandolit. El mes de juny es portarà a terme una altra trobada entre els alumnes, però aquest cop a Canillo. Aquestes activitats serveixen per cloure un any de correspondències entre les dues escoles, una activitat que s’ha portat terme per primera vegada amb l’objectiu de reforçar els lligams històrics entre les dues parròquies. La pluja va aigualir la jornada i els jocs del parc i el pícnic van traslladar-se a les instal·lacions de l’ACCO, cedides pel comú.