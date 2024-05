El motor, protagonista del cap de setmana a la capital

L’aparcament comunal Centre Ciutat Busos acollirà el 4 i 5 de maig la fira A dues rodes, un nou esdeveniment que impulsa el comú d’Andorra la Vella i que gira al voltant de la moto amb un programa per a tots els públics. L’activitat, que s’iniciarà dissabte a les onze del matí i clourà diumenge a les dues, vol potenciar el comerç del ciclomotor en plena temporada primaveral.

La fira comptarà amb un total de sis concessionaris de motos (Top Moto, Inter Moto, 4t Motors, Yamaha, Oxigen Motosport i Pyrénées Motors), que exhibiran els vehicles al llarg de tot el cap de setmana. A més, també s’inclou un circuit de motos elèctriques per als més menuts. El gros de les propostes es realitzarà dissabte, 4 de maig, que es duran a terme circuits de motos elèctriques per als més menuts de manera gratuïta i un curs de conducció segura de vehicles de dues rodes per a adults organitzat conjuntament amb l’Automòbil Club d’Andorra (ACA). Aquesta activitat serà de pagament, amb prèvia inscripció a aca@aca.ad o trucant al 803 400 o el mateix dia, i és necessari que les persones que hi vulguin participar portin la seva moto.

La iniciativa també servirà com a aparador per promocionar Motand, l’esdeveniment que s’organitza a principi d’estiu a l’avinguda Santa Coloma per donar impuls al sector, que té una forta presència a la zona.