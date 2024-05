La Jornada de la Guitarra rendirà homenatge al compositor Leo Brouwer

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Institut de Música d'Andorra la Vella, juntament amb l'Escola Municipal de Música de la Seu d'Urgell, celebrarà la Jornada de la Guitarra aquest dissabte amb quatre activitats i un concert. Emmarcada dins del Cicle de primavera, la iniciativa es durà a terme a la Llacuna i al Teatre Comunal i presentarà com a eix central un homenatge al guitarrista, compositor i director d’orquestra Leo Brouwer, "figura essencial en el desenvolupament de la guitarra clàssica durant la segona meitat del segle XX". La jornada encetarà amb una ponència de musicòleg Rubén Monter a les 10.30 hores, seguida d'un taller pràctic de cordes de Gilles Baudu, a les 11.30. Hi haurà un concurs d'afinació a les 12.30 amb un premi d'un joc de cordes i, després, un altre taller per donar a conèixer el material i processos de confecció d'una guitarra,a les 15.30 hores. El concert de cloenda comptarà amb una trentena de guitarristes i estudiants dels centres i tindrà lloc al Teatre Comunal a les 19 hores i rendirà homenatge a Brouwer. Les persones interessades poden fer la inscripció a través de jornadesguitarra@institutmusica.ad.