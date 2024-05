Els comuns també reciclaran la matèria orgànica l’any que ve

La unificació del sistema de recollida d’escombraries a les set parròquies és cada vegada més a prop. Segons van exposar ahir la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, i la de la Massana, Eva Sansa, en la compareixença posterior a la reunió de cònsols, el nou contracte per la recollida de residus inclourà per primera vegada la matèria orgànica. Fins ara només s’han reciclat els residus sòlids urbans generats pels grans productors a Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany.

El contracte que encara és vigent per a la recollida d’escombraries finalitza l’any vinent. Els comuns, segons van destacar les cònsols portaveus, tenen la voluntat que el nou sistema sigui més eficient. De moment, va afegir Sansa, ja han acordat encarregar un estudi que permeti determinar quina és la manera òptima de recollir els residus a cada parròquia. “S’han presentat tres pressupostos de tres empreses diferents: dues de Barcelona i una altra de França”, va apuntar la cònsol massanenca.

El setembre del 2021 els comuns van comprometre’s amb el Govern per incrementar progressivament el percentatge de residus urbans que es reciclen fins a com a mínim el 65% el 2035. Els objectius de reciclatge emanen de la normativa aprovada per la Comissió Europea en els últims anys.

D’altra banda, Sansa va explicar que la capacitat de l’empresa a qui els comuns adjudiquen la gestió forestal està al límit. En els pròxims mesos els comuns crearan una taula de treball conjunta per trobar solucions al problema. “El fet que nosaltres incrementem la partida pressupostària a nivell de comuns tampoc no vol dir que puguem fer la gestió que vulguem perquè aquesta empresa no té més recursos”, va detallar.

Davant d’aquest escenari, ara com ara hi ha dues opcions: o bé dotar de més recursos l’empresa, l’única del país especialitzada en gestió forestal, o convocar un concurs obert a la concurrència internacional.

Els representants de les corporacions, a més, han acordat crear una taula de treball sobre gestió forestal amb membres de l’ARI (Andorra Recerca i Innovació). La primera trobada tindrà lloc el mes vinent i hi participaran cònsols, tècnics comunals especialitzats en aquesta matèria i experts de l’ARI. “Tots els comuns fan unes aportacions bastant importants a la gestió dels boscos i, per tant, hem pres l’acord de treballar conjuntament i crear la taula de treball”, va explicar Coma. Les conclusions de la taula de treball es traslladaran després al Govern, va confirmar la cònsol.