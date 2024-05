Avui, amb motiu del Dia del treballador, no es farà el servei de recollida de voluminosos a Escaldes-Engordany. Qui tingui voluminosos per llençar es pot apuntar a la recollida del 3 de maig. Per tant, els voluminosos s’hauran de treure al carrer el 2 de maig a partir de les vuit del vespre.