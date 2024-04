El nou sistema de recollida de residus comunal serà més eficient

El contracte per a la recollida d'escombraries conjunt de les set parròquies està a punt d'acabar. Els comuns han acordat que el proper contracte prevegi un sistema de recollida més eficient i inclogui tot els residus generats pels ciutadans. És per això que abans de treure a concurs el plec de bases encarregaran un informe per determinar com pot optimitzar-ne el sistema.

D'altra banda, en la roda de premsa posterior a la reunió de cònsols la representant de la Massana, Eva Sansa, ha explicat que la capacitat de l'empresa a qui els comuns adjudiquen la gestió forestal està al límit. En els propers mesos els comuns crearan una taula de treball conjunta per trobar solucions al problema. Hi ha dues opcions: o bé dotar de més recursos l'empresa, l'única del país especialitzada en gestió forestal, o convocar un concurs obert a la concurrència internacional.