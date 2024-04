Més espai per a vinants a final d'any

La integració del nou aparcament i la plaça de l’Església amb el darrer tram de l’avinguda Carlemany, que esdevindrà per a vianants, costarà 911.000 euros. El comú va aprovar ahir a la tarda en sessió de consell l’adjudicació de les obres, que també inclouen la refacció de la carretera d’accés a la part alta de la parròquia i d’una part de la plaça Santa Anna.

La previsió és que els treballs estiguin enllestits a final d’any. Això farà que la porta d’entrada a la zona històrica de la parròquia sigui de fàcil accés tant per al ciutadà com per als turistes, i convidarà a visitar la part alta, amb l’Espai Caldes, recentment inaugurat, i el projecte Caldes, que en els mesos vinents també ha de quedar enllestit. El projecte s’emmarca en l’estratègia de revitalització de la part alta d’Escaldes-Engordany.

A la sessió també va aprovar-se un crèdit d’1,15 milions d’euros per finançar les darreres adquisicions de patrimoni arquitectònic. Tal com va anunciar la setmana passada la cònsol major, Rosa Gili, en roda de premsa, el comú ha comprat a Casa Molines una borda situada a l’avinguda Copríncep De Gaulle i la borda del Molí del Poader, també coneguda com a Sumana, amb el terreny adjacent, ubicat al darrere de l’arxiu comunal. Són 2.400 metres quadrats que podrien acollir equipaments comunals, tot i que la corporació encara ha de decidir què s’hi farà.

La minoria, per la seva part, va mostrar-se d’acord amb la idea d’ampliar el patrimoni del comú, però va demanar que abans de fer una adquisició es pensi bé quin ús s’hi pretén donar.

Un altre punt tractat al consell va ser l’execució pressupostària corresponent al quart trimestre del 2023. L’exercici s’ha tancat amb 37,4 milions d’euros de despeses i 32,2 milions d’ingressos. El resultat negatiu, de 5,2 milions, es finançarà recorrent a romanent de tresoreria, que en total puja a més de 30 milions d’euros. La capacitat per autofinançar-se ha permès al comú no haver de recórrer a les entitats financeres des del començament del mandat anterior. El cònsol menor, Quim Dolsa, va apuntar que a 31 de desembre del 2023 el total de préstecs històrics comunals se situaven a 2,6 milions d’euros, xifra que equival al 8,44% de la mitjana d’ingressos dels últims tres anys (el màxim permès per la Llei de finances comunals és del 200%).

Pel que fa als ingressos, Dolsa va afirmar que demostren la “solvència del comú”, que ha assolit aquests guarismes sense haver apujat els impostos i taxes des del 2019. Referent a les despeses, dins el capítol d’inversions, el comú ha liquidat més de 12 milions d’euros i 20 milions més ja estan compromesos, és a dir, a punt de ser liquidats. Davant aquesta situació financera, Dolsa va ressaltar que aquestes són unes xifres mai vistes al comú i més tenint en compte que la quantitat ja compromesa per inversions (20 milions d’euros) és la mateixa que va destinar l’equip comunal que va governar la parròquia entre el 2015 i el 2019.

Altres projectes aprovats en la sessió van ser un suplement de crèdit per millorar les instal·lacions de climatització de l’escola bressol 1, un altre suplement per arreglar el mur de pedra seca que va patir un despreniment a la carretera de la Plana fa unes setmanes i per posar un sistema de barrera a la carretera d’Engolasters per evitar futurs incidents i la modificació del POUP necessària per tirar endavant el pla especial de Can Noguer.

L'OFICINA DE TURISME ES TRASLLADA A CASA FELÍCIA A la sessió de consell també va donar-se llum verda a un crèdit extraordinari de 35.000 euros per finançar els treballs de condicionament del local que acollirà la nova oficina de Turisme.



Es tracta d’un local situat als baixos de l’edifici Casa Felícia, a la plaça Santa Anna, molt a prop d’on es trobava fins fa poques setmanes la caseta de Turisme. Amb els treballs de condicionament es procedirà a pintar el local, millorar la instal·lació i la il·luminació, així com treballs al sostre, entre d’altres.



La previsió és que la nova oficina de Turisme ja estigui en funcionament per a la festa major de la parròquia. “És una ubicació excepcional, a la plaça Santa Anna, a tocar del projecte Caldes i del nou aparcament i la nova plaça de l’Església”, va afirmar Gili.



La minoria va demanar que la nova caseta conservi l’estil de l’original, dissenyada per Eduard Llimona als anys setanta.