Andoflora transformarà el nucli antic en un circuit floral

Andoflora torna els propers 10, 11 i 12 de maig amb un programa carregat de novetats. La plaça de les Fontetes acollirà 25 estands de jardineria i artesania. La trentena edició de l’esdeveniment acollirà, com a novetat, un circuit floral que sortirà de la plaça i recorrerà el nucli antic de la Massana. Una altra de les propostes d’aquesta edició seran les observacions astronòmiques. La primera activitat serà diürna i gratuïta a la plaça de les Fontetes, en què es podran contemplar el Sol i la Lluna, i l’altra serà nocturna i de pagament a les Moles.

L’oferta d’Andoflora inclou un vessant gastronòmic, gràcies a la col·laboració dels restaurants de la Massana. D’una banda, hi haurà la ruta de la tapa Vermut amb flors, un recorregut per catorze establiments que prepararan una tapa especial per a l’esdeveniment. D’altra banda, els menús de catorze restaurants oferiran postres elaborades amb elements florals. En els dos casos, els participants podran votar les millors creacions.

La programació es completarà amb tallers i espectacles, tant concerts com actuacions de dansa o gimnàstica rítmica. Pujaran a l’escenari de les Fontetes artistes com Ishtar Ruiz, Old School, la Grossband o la DJ Madame. Durant els tres dies, Líquid Dansa oferirà una coreografia especial per a la 30a edició. El contrapunt popular el posarà l’Esbart Valls del Nord.