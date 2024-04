El nou tram per a vianants de Carlemany costarà 911.000 euros

La integració del nou aparcament de l'Església i la plaça amb el darrer tram de l'avinguda Carlemany, que esdevindrà per a vianants, costarà 911.000 euros. El comú ha aprovat avui en sessió de consell l'adjudicació de les obres, que també inclouen la refacció de la carretera d'accés a la part alta de la parròquia i d'una part de la plaça Santa Anna.

La previsió és que els treballs estiguin enllestits al final d'any. Això farà que la porta d'entrada a la zona històrica de la parròquia sigui de fàcil accés tant per al ciutadà com per als turistes i convidarà a visitar la part alta, amb l'Espai Caldes, recentment inaugurat, i el projecte Caldes, que en els mesos vinents també ha de quedar enllestit.