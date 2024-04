Les noves bordes han de complir requisits arquitectònics

Les noves bordes que es construeixin a Canillo hauran d’ajustar-se a les formes i materials de l’arquitectura tradicional de muntanya. Segons va explicar el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, en una conversa amb el Diari, el comú treballa en una normativa que determinarà quina serà la tipologia de construcció permesa en aquestes valls. L’ordinació s’aprovarà, si es compleix la previsió del mandatari, abans de l’estiu.

Alcobé va recordar que la darrera revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) ja “regula bastant bé” el creixement a les zones de menys densitat urbanística –Incles, Mereig, Montaup, la vall del Riu i l’Armiana, la coma de Ransol i Entor– reduint-hi el topall d’edificabilitat permesa. El que falta per ordenar, va afegir el cònsol, és com hauran de ser les noves edificacions en els espais més protegits pel POUP. “Fins ara, si algú plantava una palmera a la vall d’Incles, el comú no hi podia fer res”, va afirmar.

L’ordinació reguladora que prepara el comú determinarà, entre altres aspectes, quina mena de pedra es podrà utilitzar per construir les bordes, així com les tanques que encerclin les propietats, de quin material hauran de ser les cobertes dels edificis i quina vegetació s’hi podrà plantar. “Només estaran permeses les espècies autòctones i adaptades a la muntanya”, va apuntar el mandatari.

En les dues últimes dècades hi ha hagut una proliferció de bordes i, en alguns casos, de construccions menys tradicionals, a les valls de Canillo. A Incles –on el creixement urbanístic es pot qualificar sense exagerar d’explosió– el nombre de bordes ha augmentat prop del 80% en 20 anys, ja que aleshores hi havia 35 edificacions d’aquesta mena i ara n’hi ha 55.

Alguns d’aquests immobles, va lamentar Alcobé, no mantenen l’estètica de l’arquitectura tradicional de muntanya i trenquen, per consegüent, “l’harmonia” i “l’encant” de la vall. “Sota la tipologia de borda s’estan construint autèntics xalets urbans. Això és el que no ha de poder ser”, va assenyalar.

L’ordinació, que s’aprovarà d’aquí a un parell de mesos, servirà per evitar, doncs, que les noves construccions alterin l’equilibri de les valls de Canillo, la qual cosa no vol dir, va puntualitzar Alcobé, que no totes les edificacions “hagin de ser uniformes”.

Per prevenir la proliferació de noves construccions abans que l’ordinació s’aprovi en consell de comú, a començament de febrer va entrar en vigor una suspensió de llicències per a projectes de borda o cabana. D’acord amb la llei, la corporació podria allargar la moratòria fins a un màxim d’un any i mig. Tot i això, Alcobé està convençut que no caldrà prolongar la prohibició, ja que l’ordinació reguladora estarà enllestida, sempre que no hi hagi un imprevist que ho impedeixi, abans de l’estiu.