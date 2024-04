Habitatge per als temporers per alliberar pisos

Alcobé considera que Soldeu-el Tarter hauria de disposar d’habitatge per acollir els 800 treballadors temporers que cada hivern fan funcionar les pistes de la parròquia.

D’aquesta manera, va argumentar recentment en una entrevista amb el Diari, s’alliberaria habitatge de lloguer i hi hauria la garantia que tots els temporers tenen accés a un lloc on poden viure en condicions dignes. “En alguns casos, sabem que no és així”, va lamentar el cònsol.

La identificació dels pisos buits que hi ha a la parròquia també hauria d’ajudar a posar al mercat més habitatge de lloguer. El comú ha identificat entre 100 i 120 pisos buits a Canillo. En aquest moment, va apuntar Alcobé, el comú està analitzant per què estan buits. “Encara no sabem si és perquè els propietaris no els volen llogar o perquè tenen altres usos”, va declarar.