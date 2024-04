Demòcrates exigeix més planificació a l'hora d'adquirir patrimoni

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les conselleres de Demòcrates + Independents d'Escaldes-Engordany, Anna Garcia i Gemma Bofarull, han lamentat, aquest dilluns en sessió de Consell de Comú, que la majoria adquireixi patrimoni per a la parròquia sense una planificació darrere, des del punt de vista de l'ús que se li vol donar. Tal com ha remarcat Garcia, "no estem en contra de la compra d'immobles, perquè és una garantia de preservació de béns

inventariats, però ens agradaria que darrere la compra hi hagués un projecte d'ús més clar". "Projectes concrets, socials o culturals", ha afegit, treballats "de manera paral·lela" a l'adquisició i que "reverteixin directament en la ciutadania d'EscaldesEngordany".

Garcia ha fet aquestes manifestacions en el marc del punt de l'ordre del dia en què s'ha aprovat l'adquisició, per 1,15 milions d’euros, de dues bordes a la part alta d'Escaldes, i que se sumen a la borda Gabriel, també adquirida recentment. Cap dels tres béns, tal com ha informat la majoria, té actualment una utilitat comunal o se sap a què es

destinaran.