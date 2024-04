El comú augmenta a 45 els horts socials

El comú d'Andorra la Vella ha lliurat avui les 45 claus dels horts socials als padrins de la parròquia per al conreu d'aquesta temporada, que s'allargarà fins al novembre. La novetat d'enguany és un canvi d'ubicació arran de la urbanització de la zona on s'ubicaven els horts fins a l'edició de l'any anterior. Així, la corporació ha cedit un terreny de la seva propietat a la recta de la Margineda "per tal que no ens trobéssim amb aquest hàndicap de si el propietari ens cedia o no el terreny", ha explicat la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro. Així, la nova localització ha permès assignar 45 parcel·les, setze més que l'any anterior.

A causa de les condicions meteorològiques, el sorteig s'ha dut a terme al Centre cultural la Llacuna, on s'ha comptat també amb la presència dels cònsols de la parròquia, Sergi González i Olalla Losada. En la convocatòria, el cònsol major ha explicat als assistents que, davant el canvi d'ubicació, els tècnics del comú han hagut de preparar els terrenys en un termini de mes i mig per garantir-ne l'ús i poder cedir les claus aquest dilluns. D'aquesta manera, ha demanat paciència per acabar de finalitzar els detalls que resten pendents.

D'altra banda, González ha anunciat que el terreny estarà equipat amb una pista de petanca, una iniciativa s'ha inclòs gràcies a una demanda de la Federació de petanca. Per la seva part, Nazzaro ha precisat que la petició es va fer a causa de la manca de pistes a la parròquia, ja que pel que fa a les de la plaça del Poble, "també els preocupava pel fet que les obres -de reforma- estiguessin a punt de començar".

També s'ha col·locat una font d'aigua potable i es mantenen els serveis sanitaris a la zona perquè els utilitzin els hortolans, qui també tindran a disposició un tècnic de Medi Ambient del comú per oferir-los assessorament a l'hora d'escollir el planter i de conrear els aliments.

Finalment, la consellera ha volgut posar èmfasi en la importància del projecte que s'engega aquest any perquè no es limita només a cultivar, sinó que també permetrà "crear un espai de comunitat".