Catorze restauradors participaran en la ruta de la tapa

La 15a Ruta de la tapa torna aquest mes de maig a Sant Julià de Lòria en una edició que comptarà amb una catorzena de restauradors i que es concentrarà en quatre dies, del 8 a l'11 de maig. Les tapes, a un preu de 4 euros, aniran novament acompanyades per una cervesa Estrella Damm, tot i que els establiments també oferiran tota mena de begudes pels qui desitgin no beure alcohol. La consellera de Turisme del comú de Sant Julià, Judith López, ha manifestat aquest dilluns que la Ruta de la tapa "és un esdeveniment molt assentat a la parròquia que ajuda molt al sector de la restauració" i, per tant, continua sent una forta aposta de l'actual corporació.