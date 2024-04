Uns 60 avis s'han acollit al programa solidari 'Taula Amiga' d'Ordino

detail.info.publicated Agències / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un total de 63 usuaris han fet ús de la iniciativa 'Taula amiga' des que el comú d'Ordino va engegar el projecte el novembre passat. Concretament, 17 el mes de desembre, 13 al gener, 17 usuaris al febrer i 16 el mes passat. La corporació ha informat que el projecte ha tingut "bona rebuda". El programa va néixer amb l'objectiu de proporcionar una alimentació adequada als usuaris de la Casa Pairal i alhora facilitar un espai per fomentar els vincles de l'amistat entre els padrins que viuen sols o fan els àpats sense companyia. La prova pilot consistia a fer un dinar a la Casa Pairal un cop al mes i oferir un menú equilibrat per 8 euros, un cost que si algun padrí no pot fer front, el departament de Benestar Social se'n podia fer càrrec