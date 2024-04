La borda Gabriel es prepara per al futur

El comú d’Escaldes-Engordany ja ha acabat la reforma de la borda Gabriel. Els treballs han consistit en la reconstrucció de l’estructura de l’edifici, molt malmès per l’abandonament. S’ha refet la coberta de pissarra, on s’han instal·lat quatre finestres de sostre. També s’han reparat els forjats de fusta natural, material amb què es va construir la borda original. Fonts de la corporació van informar que aviat es traurà a concurs la segona fase de les obres, corresponents a la remodelació de l’espai interior de l’immoble.

El comú va adquirir la borda Gabriel i la parcel·la adjacent, situades al carrer de l’Obac, el desembre del 2022, amb la voluntat d’ampliar el patrimoni de la corporació, conservar la memòria de la parròquia i donar espai i vida a la part alta d’Escaldes-Engordany. La primera intervenció que s’hi va fer va ser la neteja de tota la parcel·la: es va desbrossar el terreny i es va enderrocar una barraca situada a tocar de l’edifici principal. També es van apuntalar les bigues de fusta per evitar la caiguda de la teulada i del forjat. El desembre de l’any passat va començar la primera fase de la reforma de la borda, obra que s’ha enllestit ara. Aquests treballs han tingut un cost de 152.623 euros.

La reforma de la borda Gabriel s’ha portat a terme seguint els criteris per als edificis d’interès històric. La construcció, d’uns 100 anys d’antiguitat, està formada per una planta baixa i un pis, que sumen 186 metres quadrats. La parcel·la adjacent té una superfície de 288,67 metres quadrats. La borda s’havia utilitzat per emmagatzemar tabac, farratge i bestiar, i, més tard, l’emblemàtic establiment comercial de la part alta el Palau dels Licors va fer-la servir com a magatzem.

Tot i que encara no s’ha definit quin ús s’hi donarà, la voluntat del comú és instal·lar-hi un equipament comunal perquè en pugui gaudir tothom. En definitiva, es tracta de generar un flux més gran de visitants a la zona perquè la part alta de la parròquia guanyi vida.

OXIGENAR EL BARRI

Gràcies a la compra de la borda i del jardí, connectats amb el camí de la Plana, s’aconseguirà oxigenar un barri molt dens, ja que els treballs inclouen l’adequació del jardí com a zona verda pública. L’adquisició d’un altre terreny situat just al davant permetrà obrir un pas de vianants que comunicarà el carrer de l’Obac amb l’avinguda Carlemany a través de la plaça que s’està construint a l’aparcament de l’església. D’aquesta manera, s’integrarà millor el carrer, fins ara relativament aïllat, al traçat urbà de la zona històrica de la parròquia i el que en serà l’espai central a partir del final d’aquest estiu: la instal·lació artística Caldes, projecte clau, segons en comú, en la revitalització de la part alta.

EL PROJECTE

1. LA PRIMERA FASE DE LES OBRES, ACABADA

La primera fase de les obres de reforma de la borda Gabriel està acabada. S’han refet la coberta de pissarra i els forjats de fusta natural.

2. CONCURS DE LA SEGONA FASE DELS TREBALLS

La segona fase dels treballs de reforma de la borda Gabriel es traurà a concurs aviat. Consistirà en la remodelació de l’espai interior.

3. CONNEXIÓ AMB L’AVINGUDA CARLEMANY

L’adquisició d’un altre terreny al carrer de l’Obac permetrà obrir un pas de vianants que comunicarà amb l’avinguda Carlemany per la plaça de l’Església.