La capital i Escaldes impulsaran una línia de bus interparroquial

Andorra la Vella i Escaldes-Engordany posaran en marxa una nova línia d’autobús que connecti les dues parròquies. La proposa forma part del pla estratègic de col·laboració entre els comuns, amb què els cònsols Sergi González i Rosa Gili volen unir esforços per tirar endavant diverses iniciatives en favor dels ciutadans de la vall central. El calendari per desplegar la interconnexió del transport comunal encara no s’ha fitxat. Tot i això, la voluntat és que abans de final d’aquest any el projecte estigui avançat.