Gili reforça l’aposta per la part alta amb la compra de dues bordes

El comú d’Escaldes-Engordany ha adquirit dues propietats a Molines Patrimonis per 1,15 milions d’euros a la part alta de la parròquia: la borda situada a l’encreuament de l’avinguda Copríncep De Gaulle i el carrer la Drecera, i la borda del Molí del Sumana –també coneguda com del Puadé. Aquesta finca, ubicada al darrere de l’arxiu comunal, inclou el prat adjacent. La compra es pagarà amb fons de tresoreria.

“Estem plantant totes les llavors per fer un mapa de visita molt interessant” Rosa Gili, Cònsol major

La propietat de Copríncep De Gaulle ocupa una superfície de 184 metres quadrats. Sumant les dues plantes de l’immoble –la situada a peu de carrer i el soterrani–, la borda té 258 metres quadrats de sostre construït. La cònsol major, Rosa Gili, va explicar ahir en roda de premsa que el comú encara no ha decidit quin ús donar-li, però va apuntar que podria acollir un departament de l’administració o un equipament per als ciutadans.

“La voluntat del comú és adquirir el màxim de zones no urbanitzades per tenir un jardí” Quim Dolsa, Cònsol menor

La parcel·la del Molí del Sumana té una superfície d’uns 2.200 metres quadrats. L’antic molí, transformat en habitatge, ocupa uns 185 metres quadrats. La finca també inclou unes escales que donen accés al passeig del riu i un prat. Una part de la zona verda –uns 200 metres quadrats– està considerada zona de risc per caiguda de rocs. Tot i això, el cònsol menor, Quim Dolsa, va apuntar que aquest inconvenient no impedirà treure profit de l’espai, ja que la part del prat on hi ha perill de despreniment de rocs podrà aprofitar-se sense que s’hi hagi d’accedir. Per exemple, va afegir, utilitzant la paret com a pantalla en espectacles de videomapatge. En definitiva, va concloure Dolsa, “la voluntat del comú és adquirir el màxim de zones no urbanitzades per tenir un jardí, un pulmó verd perquè la gent visqui millor, sense que tot siguin edificis”.

Darrere la parcel·la del Molí del Sumana, en un terreny adquirit en el mandat anterior, el comú construeix un mirador. Des d’aquest punt d’observació, veïns i visitants podran contemplar el conjunt patrimonial de la part alta d’Escaldes, des del pont d’Engordany, restaurat l’any passat, fins al projecte Caldes, actualment en construcció i que s’enllestirà al final de l’estiu.

La compra d’aquestes dues propietats s’emmarca en l’estratègia d’ampliar el patrimoni comunal i d’invertir en la part alta de la parròquia. L’objectiu d’aquesta estratègia, va recordar Gili, és fer d’Escaldes-Engordany un “lloc d’interès històric” de referència. El projecte per fer reviure el centre històric inclou moltes més actuacions: el nou aparcament de la plaça de l’Església, d’un centenar de places soterrades, i la transformació de l’últim tram de l’avinguda Carlemany en una zona exclusiva per a vianants. “Estem plantant totes les llavors per fer un mapa de visita molt interessant”, va assegurar la cònsol major.