Encamp invertirà 1,5 milions en la nova xarxa d'aigua potable al cap del Port

Agències / Andorra la Vella

El comú d'Encamp ha formalitzat aquest divendres un conveni per a la instal·lació d'una nova xarxa de la canalització d'aigua potable i gestió d'aigua residual des de la Costa Rodona fins al cap del Port del Pas de la Casa.El projecte, valorat en 1,5 milions d'euros, compta amb una contribució d'uns 300.000 euros per part d'Icònic. La cònsol major d'Encamp, Laura Mas, ha explicat que la infraestructura oferirà subministrament d'aigua "a les benzineres i als hotels i fins a Cramea", ja que la zona no disposava d'aquest servei.

L'acte de signatura ha comptat amb la presència de la cònsol major encampadana; el director d'Icònic, David Astrié; el director de Bomosa, Turi Mora, i el director de Saetde, Joan Viladomat. En aquest sentit, Mas ha volgut expressar el seu agraïment a Saetde per cedir part del terreny per a la instal·lació de les canonades, una decisió que permetrà "estalviar metres que haurien de passar per la carretera".

En la sessió de comú celebrada aquest dijous a Encamp, es va aprovar el projecte de la nova xarxa d'aigua. Segons Mas, el següent pas és redactar-lo per poder obrir el concurs d'adjudicació de l'obra. Tot i això, la cònsol té previst que es pugui iniciar la construcció durant l'estiu d'enguany, gràcies a la finalització del vial d'accés.

Així mateix, aquest divendres, també s'ha formalitzat la signatura d'un segon conveni que permetrà l'accés dels esportistes al centre esportiu del Pas de la Casa una vegada el centre Icònic estigui operatiu. Astrié, sense especificar una data específica de finalització del centre, ha informat sobre la recent rebuda de "totes les ofertes" i que espera poder-les revisar de cara la següent setmana i confirmar més detalls al respecte. Pel que fa al fet que en el Congrés de neu, muntanya i benestar, s'indiqués la finalització del centre de cara al 2027, el director ha explicat que aquesta data es va estipular "perquè durant el 2025 no hi serà".