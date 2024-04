Ordino prorroga per mig any la moratòria a la construcció

detail.info.publicated Agències Ordino detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú d’Ordino prorroga sis mesos més la suspensió d’atorgament de noves llicències urbanístiques. La decisió va rubricar-se en la sessió de consell de comú d’ahir. La mesura, tal com va exposar la cònsol major ordinenca, Maria del Mar Coma, respon a la necessitat de disposar d’un temps addicional per revisar totes les allegacions presentades pels ciutadans de la parròquia amb relació al pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP). “Amb el temps normal no n’hauríem tingut prou per fer les modificacions necessàries de manera adequada. Per això, la nostra intenció ha estat ampliar aquesta suspensió per poder continuar treballant de manera que tots estiguem satisfets amb el resultat del pla d’urbanisme”, va assegurar Coma. La mandatària va recordar que la moratòria no es podrà prorrogar de nou al novembre.