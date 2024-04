Andorra la Vella i Escaldes crearan una línia de bus interparroquial

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els cònsols d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, Sergi González i Olalla Losada, i Rosa Gili i Quim Dolsa, respectivament, han abordat les línies mestres d'un pla estratègic de col·laboració entre ambdues parròquies "amb la voluntat d'unir esforços i crear sinergies en favor de la ciutadania", segons han apuntat els comuns en un comunicat. Una de les principals novetats que abordaran els comuns conjuntament és la creació d'una línia de bus interparroquial que connecti els dos territoris. A més, Les autoritats han marcat un calendari de trobades per mantenir una comunicació fluida i han explicat que les reunions no només interpel·laran els mandataris, sinó que també s'han programat jornades de treball amb els tècnics d'ambdues parròquies per tal de posar fil a l'agulla en les temàtiques tractades.

Entre les qüestions abordades durant la reunió també destaquen la interconnexió de les xarxes d'aigua potable, per la qual González i Gili ja van signar un protocol d'intencions per al seu estudi el passat mes de març; i la gestió dels aparcaments i la recollida de residus, entre altres.

Primeres actuacions conjuntes

Una de les primeres actuacions que s’han dut a terme de manera conjunta és la senyalística a l’encreuament de la rotonda del KM0 i al pas de vianants del carrer de la Unió, que marca el límit territorial entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. L’objectiu de la senyalització és evitar que els vehicles s’hi estacionin per millorar la circulació evitant que es produeixin embotellaments a la zona i garantir la seguretat dels vianants.