La suspensió de noves llicències posa en marxa la revisió del POUP

El comú de la Massana va suspendre ahir i pel període d’un any l’atorgament de noves llicències de construcció. Tampoc s’atorgaran permisos de parcel·lació de terrenys i de noves urbanitzacions. El decret ja pot consultar-se al BOPA. El motiu de la moratòria és la posada en marxa del procés de redacció de la nova revisió del POUP. La proposta va ser aprovada per unanimitat. Els consellers de la minoria van acceptar la mà estesa de la majoria per treballar plegats en les noves normes urbanístiques.

Segons va explicar la cònsol major, Eva Sansa, en la roda de premsa posterior al consell de comú, els estudis de capacitat de càrrega màxima assenyalen que “l’element limitador” principal al creixement urbanístic és la depuradora. “El problema és que hi ha un coll d’ampolla”, va apuntar. Per posar-hi solució, caldrà instal·lar-hi un col·lector amb més capacitat. Un altre punt que destaquen els estudis de càrrega és la xarxa d’aigua potable. Sansa va recordar que en el darrer mandat el comú va aprovar un pla de mesures per als pròxims 15 anys per fer més eficient el sistema de distribució d’aigua potable. “Tot i que ja s’han fet diverses intervencions i tenim el pla d’enginyeria molt avançat, la creació de noves captacions és un procés llarg, que comporta un any i mig de treball”, va puntualitzar Sansa.

Pel que fa als principis que guiaran la nova revisió, la cònsol major va assegurar que no inclouran mesures dràstiques com la desclassificació de terres on fins ara es podia construir, proposta que a Ordino ha posat en peu de guerra el col·lectiu de propietaris. Tot i això, va remarcar que el creixement urbanístic “s’haurà de limitar” per corregir la tendència “desmesurada” dels últims dos anys.

La darrera revisió del POUP data del 2016 i, per tant, el 2022 –passat el mínim de sis anys que preveu la Llei del sòl– el comú ja hauria pogut fer-ne una altra. Sansa va explicar que el comú va preferir esperar per poder ajustar la nova normativa als estudis de capacitat de càrrega màxima.

PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

D’altra banda, el ple del consell va donar llum verda a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la passarel·la del telecabina. Per finançar el projecte, va aprovar-se un suplement de crèdit per un import de prop de 28.000 euros. El conseller responsable de la cartera d’Obres, Kevin Poulet, va detallar que aquesta acció dona continuïtat al pla de sostenibilitat comunal, aprovat en el mandat anterior. Poulet va recordar, a més, que el 2023 el comú ja va instal·lar plaques fotovoltaiques –més de 300, que en total ocupen una superfície d’uns 1.000 metres quadrats– a la coberta de les Fontetes i de la Closeta.

Un altre punt aprovat en la sessió, en aquest cas amb caràcter d’urgència, va ser un crèdit extraordinari de 355.000 euros per estabilitzar un talús al carrer del Bedre de Guiem, a Erts. “S’hi ha detectat una esquerda i, tot i que de moment l’estat del talús no és crític, ens volem avançar a possibles afectacions”, va explicar Poulet.

Al començament del consell va jurar el càrrec el desener del quart de Pal, Marc Call. D’aquesta manera es completa la presa de jurament als deseners dels diferents quarts, que ja ho van fer en el ple anterior.