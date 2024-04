Reobre l’Espai Caldes després de quinze mesos tancat per reformes

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Espai Caldes reviu després d’haver estat poc més d’un any inoperatiu per obres. Durant aproximadament aquests quinze mesos de tancament, la instal·lació s’ha sotmès a un conjunt de treballs de reforma que hauran de convertir l’Espai Caldes en un punt d’interès a la part alta de la parròquia.

La inauguració de l’espai reformat és un dels primers passos essencials per retornar el protagonisme que havia tingut la zona històrica d’Escaldes-Engordany anys enrere. En el seu discurs, la cònsol major escaldenca, Rosa Gili, va afirmar que els treballs que s’han fet a l’Espai Caldes, juntament amb la instal·lació artística de Javier Balmaseda, són “una aposta clara del comú a favor de la cultura”. La cònsol va afegir que totes dues accions aconsegueixen unir “l’art i l’urbanisme”.

Gili va destacar, a més, que la reobertura de l’Espai Caldes és una actuació que forma part d’un projecte més global i ambiciós que marcarà “un abans i un després” a la parròquia. En aquest sentit, va recordar que el projecte per transformar la part alta inclou, a part del projecte Caldes i la reforma de l’Espai Caldes, el nou aparcament de la plaça de l’Església, que dotarà la zona d’un centenar de places soterrades i d’un espai públic a sobre per al gaudi de la població, i més espai a la plaça Santa Anna gràcies a la reubicació de l’oficina de Turisme. El darrer punt fort de les accions per revitalitzar la zona engloba la transformació de l’últim tram de l’avinguda Carlemany en zona per a vianants, una acció que permetrà que tant la població com els visitants arribin fins a la part alta per descobrir una part important de la història de la parròquia.

La reobertura de portes de l’Espai Caldes va coincidir amb la inauguració de l’exposició Desconnectats, de l’artista andorrà Ángel Calvente, que es podrà visitar des d’avui fins al 6 de juliol. L’exposició repassa la seva trajectòria en les disciplines de la pintura i de l’escultura entre els anys 2014 i 2023, un període temps en què Calvente ha reflexionat, mitjançant la creació, sobre el canvi d’hàbits en la comunicació en l’era digital i la desafecció de la humanitat vers l’entorn natural.

Gili, finalment, va recordar que la fase per acabar del projecte Caldes –la part de la instal·lació artística que arriba fins a la placeta del Madriu– s’inaugurarà al final de l’estiu.