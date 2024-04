Ordino atura l'atorgament de llicències urbanístiques sis mesos més

El comú d'Ordino ha decidit prorrogar per sis mesos més la suspensió d'atorgament de noves llicències urbanístiques. Una decisió que s'ha pres durant la sessió de consell de comú d'aquest dijous i que, tal com ha exposat la cònsol major ordinenca, Maria del Mar Coma, respon a la necessitat de disposar d'un temps addicional per a revisar totes les al·legacions presentades pels ciutadans amb relació al Pla d'Urbanisme. "Amb el temps normal no n'hauríem tingut prou per fer les modificacions necessàries de manera adequada. Per això, la nostra intenció ha estat ampliar aquesta suspensió per poder continuar treballant de manera que tots estiguem satisfets amb el resultat del Pla d'Urbanisme" ha assegurat, Coma, qui també ha puntualitzat que, de cara al novembre, aquesta pròrroga ja no es podrà ampliar més un cop hagi finalitzat.