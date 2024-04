El 25 d'abril és una data clau en el calendari de Portugal. En aquest dia del 1974 un grup de militars d'esquerres es va alçar en armes contra el poder de Marcelo Caetano que havia estat el successor i continuador de la dictadura iniciada el 1926 per Antonio Salazar. El cop d'estat, conegut com a 'Revolució dels Clavells', no va ser però per perpetuar un règim dictatorial d'un altre signe polític, ja que va ser una revolta de caràcter pacífic i només van morir quatre civils.

Per commemorar l'efemèride, fins a nou entitats lusitanes, amb el suport del comú de Sant Julià de Lòria, celebraran aquest dijous a la tarda a dos quarts de vuit del vespre una festa a la plaça de la Germandat. L'acte s'iniciarà amb uns parlaments del cònsol major, Cerni Cairat i la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor. També està prevista la intervenció d'algun dels membres de les entitats convocants entre les quals està el consolat honorari de Portugal a Andorra i el consell de les comunitats portugueses.

Posteriorment, està previst que soni l'himne de Portugal i que alumnes de l'ensenyament del portuguès a Andorra mostrin treballs manuals. De forma simbòlica, es repartiran clavells que era la flor que lluïen els soldats als canons dels seus fusells com a símbol que no els volien disparar i que és el motiu pel qual la revolta porta aquest nom. Després hi haurà actuacions folklòriques de la cultura portuguesa i degustacions gastronòmiques.