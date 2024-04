Encamp es planteja crear una comissió de personal

El comú d'Encamp estudiarà crear aquest any una comissió de personal. Ho ha explicat la cònsol major, Laura Mas, en la roda de premsa posterior al consell de comú celebrat avui a la tarda. Per la seva part, el grup de la minoria ha reclamat a la majoria en el torn de preguntes que es posi en marxa aquest mecanisme de participació dels treballadors, previst en l'ordinació de la Funció pública aprovada l'actubre passat. Mas ha recordat que el comú, en el darrer mandat, ha tirat endavant propostes fetes per la plantilla, com ara la jornada intensiva en períodes de vacances escolars.

D'altra banda, el comú ha aprovat avui un nou reglament per a la creació del Consell de Joves. El reglament preveu incloure mecanismes de seguiment de les opinions i el benestar subjectiu dels adolescents, que permetin als responsables públics d’identificar els seus problemes i expectatives i també als responsables públics traslladar consultes per al desenvolupament de projectes adreçats als joves.

Laura Mas, cònsol major, ha explicat que “hem impulsat la creació del Consell de Joves, seguint el bon funcionament del Consell d’Infants, amb la finalitat de poder identificar les seves necessitats i les seves expectatives tant pel que fa al seu benestar subjectiu com quant a l’interès públic”. El pressupost participatiu inclourà una partida de de 20.000 euros, que serviran per destinar-los a projectes que puguin néixer del Consell de Joves de nova creació.

El Consell es reunirà en sessió plenària dues o tres vegades a l'any i estarà format per 12 joves escollits entre els alumnes de segona ensenyança i representants comunals. La presidència correspondrà al cònsol o conseller/a en qui delegui, una persona representant del centre educatiu de segona ensenyança de la parròquia, un tècnic/a de Joventut, que exerceixi les funcions de secretaria, amb veu, però sense vot, i qui ocupi la conselleria Joventut i un conseller/a de cada grup de la minoria que hi hagi en cada moment en el si del consell de comú.