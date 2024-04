detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú va regalar ahir els primers pensaments del passeig del riu als ciutadans que van anar-los a buscar. Aviat aquestes flors se substituiran per geranis. La parada de la corporació és al pont del carrer Constitució i avui encara hi serà. Cal portar un recipient per traslladar les plantes.