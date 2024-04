Moratòria a la construcció a la Massana durant un any

detail.info.publicated Víctor González Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú de la Massana suspèn a partir d'avui i durant un any l'atorgament de noves llicències de construcció. El motiu de la moratòria és la posada en marxa del procés de redacció de la nova revisió del POUP. Segons ha explicat la cònsol major, Eva Sansa, en la roda de premsa posterior al consell de comú, els estudis de capacitat de càrrega màxima assenyalen que "l'element limitador" principal al creixement urbanístic és la depuradora. "El problema és que hi ha un coll d'ampolla", ha apuntat. Per solucionar-lo, caldrà instal·lar-hi un col·lector amb més capacitat. Qui haurà de fer aquesta inversió, però, haurà de ser el Govern. Un altre punt que destaquen els estudis de càrrega és la xarxa d'aigua potable. Sansa ha recordat que en el darrer mandat el comú va aprovar un pla de mesures per als propers 15 anys per fer més eficient el sistema de distribució d'aigua potable. Pel que fa als principis que guiaran la nova revisió, la cònsol major ha assegurat que no inclouran mesures dràstiques com la desclassificació de terres on fins ara es podia construir, proposta que a Ordino ha posat en peu de guerra el col·lectiu de propietaris. Tot i això, ha afirmat que el creixement urbanístic "s'haurà de limitar" per corregir la tendència "desmesurada" dels últims dos anys.