Les noves torres no suposaran un “daltabaix” per als recursos

Les torres d’habitatge residencial que actualment estan en construcció a la zona del Clot d’Emprivat d’Escaldes-Engordany no suposaran cap “daltabaix” per als recursos naturals de la parròquia. “Si ens referim a l’aigua, en principi no hi ha cap problema”, va assenyalar la cònsol major escaldenca, Rosa Gili. Tot i això, la mandatària va puntualitzar ahir que caldrà esperar a analitzar els estudis previs a la revisió del Pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP) per poder determinar si hi haurà prou recursos per abastir totes les edificacions. Fonts del comú van apuntar al Diari que l’objectiu és disposar de tota la documentació necessària per aprovar la revisió del POUP al començament del 2025.

Pel que fa a l’impacte ambiental de les noves construccions, la cònsol major va recordar que la corporació està satisfeta pels resultats de la modificació del pla d’urbanisme aprovada el març del 2023. Aquest canvi en la normativa va permetre, entre altres coses, “alliberar molt d’espai al nivell del sòl”, tal com va recordar Gili. Mitjançant la figura jurídica d’espais d’ús públic de titularitat privada, el comú garanteix que el percentatge de la superfície de les parcel·les que els promotors han de cedir –mantenint-ne, això sí, la propietat del subsol– pugui ampliar-se del màxim del 15% vigent fins al 64% actual.

Sobre aquest mateix punt, Gili va destacar que les noves torres “seran més estilitzades” i “amb menys repercussió al terra”. Gili va remarcar novament que va ser en el mandat 2015-2019, amb Trini Marín al capdavant d’una majoria demòcrata, quan la corporació va autoritzar, gràcies a la revisió del POUP, aquesta mena de construccions verticals al Clot d’Emprivat. “Amb això no hi podem fer res”, va lamentar la mandatària. Ara del que es tracta, va afirmar, és de “valoritzar aquest canvi”, ja que quan la construcció de les torres estigui més avançada “veurem que no tenen res a veure amb les que s’havien alçat fins ara” en aquesta zona.

Malgrat la modificació de les normes urbanístiques aprovades fa un any, les noves torres del Clot d’Emprivat podran continuar aixecant-se fins a 20 plantes. Això sí, va recordar Gili, en canviarà la forma i seran “més regulars”. En relació amb la revisió del POUP impulsada pel comú, i que es vol aprovar l’any vinent, cal recordar que mentre estigui en procés de redacció es prohibeix temporalment l’entrada de noves llicències de construcció a la corporació. La moratòria s’allargarà un any. La decisió de suspendre de manera temporal l’atorgament de llicències es va prendre en el segon consell de comú del present mandat, celebrat el 9 de gener. Tant el grup de la majoria com la minoria demòcrata hi van votar a favor.

Pel que fa al temps que pot durar la construcció de les noves torres, Gili va apuntar que podria ser d’uns dos o tres anys. “Dependrà de quan es comenci a edificar i de la velocitat de les empreses, però entenem que en uns dos anys com a mínim” les torres podrien estar acabades, va afirmar la cònsol.