La Fira del bestiar d'Ordino subhastarà dues vaques brunes per a restaurants

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La 4a fira del bestiar d'Ordino, que tindrà lloc el primer cap de

setmana de maig, dies 3, 4 i 5, serà una subhasta de dues vaques de raça bruna per a restauradors i carnissers. L’acte tindrà lloc el diumenge al matí i és una iniciativa sorgida de la Taula de ramaders de la parròquia "per posar en valor la qualitat de la carn d’Andorra i d’Ordino". La carn de la subhasta prové de les explotacions Cal Cametes de la Cortinada i Cal Saboyano d'Ordino, havent ja obtingut el reconeixement del segell de la Reserva de la Biosfera. El comú ha informat que el 10% de la recaptació es destinarà a la Fundació Nostra Senyora de Meritxell.

El recinte firal s’instal·larà a l’aparcament de la Tanada i la fira estarà acompanyada de diverses activitats culturals per a tota la família. El conseller de Turisme i Dinamització, Jordi Serracanta, ha destacat la demostració d’oficis que durant tot el cap de setmana ocuparan l’Era Rossell amb ceràmica, vitrall, forja, filadora i fusteria. Un altre atractiu serà el mercat de productors i artesans, obert de les 10 hores a les 20 el dissabte, i de 10 a 17 hores el diumenge. Per la seva banda, Museus d’Andorra oferirà entrada gratuïta al Museu Casa d’Areny-Plandolit de les 10 a 14 hores, dissabte i diumenge, i dissabte per la tarda de les 15 a 18 hores.