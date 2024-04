Èxit de la darrera proposta de teatre intergeneracional

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Teatre de les Fontetes va omplir-se ahir de gom a gom per veure la reinterpretació de La llegenda de sant Jordi, una producció conjunta de l’Esplai, el Punt 400 i la Casa Pairal. “Estem aconseguint que el teatre es converteixi en una eina de relació entre la gent gran, els joves i els infants”, va afirmar la consellera d’Educació, Joventut i Esports, Bet Rossell.

El guió i direcció ha anat a càrrec de Fran Doonan, que ha proposat una divertida història amb uns protagonistes fora del comú: un drac vegà i espantadís, una princesa que no es vol casar sinó que es vol trobar a si mateixa i un cavaller sant Jordi que no té ganes de lluitar i que valora l’amistat. La relació de personatges es completa amb un rei convencional, que no entén el comportament de la seva filla, i una àvia amorosa.