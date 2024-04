Gili avaluarà l'impacte de construir més torres en l'abastiment dels recursos naturals

detail.info.publicated Agències / Andorra la Vella

Les torres que actualment estan en construcció a la zona del Clot d'Emprivat d'Escaldes-Engordany no suposaran cap "daltabaix" pel que fa als recursos naturals de la parròquia. Tot i això, la cònsol major escaldenca, Rosa Gili, ha manifestat aquest dimarts que caldrà esperar als resultats dels estudis de revisió de les noves torres que es volen construir a la zona per avaluar si hi haurà recursos suficients per abastir totes les edificacions.

Pel que fa a l'impacte ambiental de les noves construccions, la cònsol ha recordat que des del comú "estem contents" amb la modificació urbanística que es va impulsar el 2022, la qual va permetre "alliberar molt espai a nivell de sòl". A més a més, ha posat en relleu que les noves torres "seran més estilitzades" i "amb menys repercussió de terra". Gili ha defensat novament que va ser el comú anterior qui va permetre posar en marxa aquesta mena de construccions verticals "i amb això no podem fer res". Ara, per tant, del que es tracta és de "valoritzar aquest canvi", ja que "quan estiguin més avançades veurem que no tenen res a veure amb les que s'havien fet fins ara".

Malgrat la modificació del 2022, les noves torres al Clot d'Emprivat podran continuar aixecant-se fins a les 20 plantes. Això sí, canviarà la forma i seran "més regulars". En relació amb la revisió impulsada pel comú, la qual va prohibir temporalment que es puguin començar les noves construccions, s'espera que s'allargui almenys durant un any, tot i que, passat aquest termini, la idea és que les torres estiguin construïdes entre dos i tres anys. "Dependrà de quan es comenci a edificar i de la velocitat de les empreses, però entenem que en uns dos anys com a mínim", ha indicat.

La cònsol major ha fet aquestes declaracions en el marc de la celebració del dia de Sant Jordi, una jornada que té com a escenari principal la plaça Coprínceps, on hi ha col·locades una catorzena de parades de llibres i roses. "Avui realment és el dia de les roses i estem contents que hi hagi tanta participació [...], la gent ve, compra llibres i això és el que ens agrada", ha explicat. Així mateix, ha manifestat que "és important que des de les noves generacions els fem partícips d'aquest tipus de coses i que els infants continuïn llegint perquè sabem que són la generació de les 'maquinetes' i el paper també té el seu què", ha afegit.

Cal destacar que per la plaça Coprínceps també hi passaran els escriptors del país per signar els seus llibres (16.30 a 18 hores). També hi haurà lloc per als espectacles. Així, al migdia ha tingut lloc la lectura de 'Perdoneu les disculpes', de Txema Díaz- Torrent i Bru Noya amb l'actriu Núria Montes, i a la tarda (17.30 hores) serà el torn d''El meu amic Brutus', un espectacle infantil de la companyia del Príncep Totilau. Finalment, a les 18.30 hores es farà el lliurament de premis del 23è taller concurs de punts de llibre Sant Jordi 2024.