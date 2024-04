Èxit a la representació de la llegenda de Sant Jordi a la Massana

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El teatre de les Fontetes s’ha omplert de gom a gom per veure la reinterpretació de la llegenda de Sant Jordi, una producció conjunta de l’Esplai, el Punt 400 i la Casa Pairal. “Estem aconseguint que el teatre es converteixi en una eina de relació entre la gent gran, els joves i els infants. És molt positiu que comparteixin l’afició pel teatre, tant pel que fa als actors i actrius, que han estat fantàstics, com pel que fa al públic, que ha gaudit de l’espectacle i del berenar posterior”, ha afirmat la consellera d’Educació, Joventut i Esports, Bet Rossell, que juntament amb la cònsol major, Eva Sansa, ha repartit roses i punts de llibres entre els assistents.

El guió i direcció ha anat a càrrec de Fran Doonan, que ha proposat una divertida història amb uns protagonistes fora del comú: un drac vegà i espantadís, una princesa que no es vol casar sinó que es vol trobar a si mateixa i un cavaller Sant Jordi que no té ganes de lluitar i que valora l’amistat. La relació de personatges em completa amb un rei convencional, que no entén el comportament de la seva filla, i una àvia amorosa, que guia la seva neta perquè pugui complir els seus somnis.

A més de la representació de l’obra, també es farà un llibret amb el guió, que també inclourà els dibuixos guanyadors del concurs convocat pel Punt 400. El comú ha informat que l'objectiu és que la Biblioteca Antoni Morell té la voluntat de ser un centre de foment de la cultura i programa diverses activitats per promoure la lectura.