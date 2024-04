Els estudis de càrrega marcaran “tendències clares” en població

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’enginyer i coordinador dels estudis de capacitat de càrrega de diversos comuns, Cristian Cerqueda, va explicar ahir que els informes encara es troben en fase d’avaluació per part dels comuns. Sense entrar en detalls, Cerqueda va subratllar que les “tendències són clares” pel que fa a l’augment de la població i les temperatures. Així doncs, després d’analitzar cinc de les set parròquies, l’enginyer va afirmar que “totes tenen la seva idiosincràsia i les seves problemàtiques”. Per tant, durant la valoració s’han tingut en compte els aspectes ambientals, els recursos naturals i les infraestructures.

Per la seva part, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, va mostrar-se prudent en les seves declaracions, ja que considera que es tracta de “dades molt tècniques” i creu que l’anàlisi s’ha d’integrar a la perspectiva de tot el país, “perquè, al final, els recursos naturals són compartits entre les parròquies”.

Sant Julià va acollir ahir la celebració de les III Jornades de turisme sostenible: Ciutats amables, ciutats sostenibles, un esdeveniment que ha inclòs una sèrie de conferències i taules rodones sobre temes clau com el canvi climàtic, l’impacte de la construcció en l’entorn natural o models turístics sostenibles, entre altres. En el context d’Andorra, amb l’augment de les edificacions massives i el creixement demogràfic experimentat en els darrers anys, el president de l’Associació Espanyola de Climatologia, Javier Martín, va destacar la urgència d’un pla d’actuació per reorientar el país cap a un model més sostenible per a les futures generacions. A més, va advertir de la importància que els estudis de càrrega se centrin en un creixement sostenible “amb la realitat d’un país petit”. Respecte a Andorra, si bé el turisme és crucial per a l’economia, va afirmar que cal limitar-lo.