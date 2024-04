Catorze padrins obtenen per sorteig les claus per accedir als horts socials

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Catorze padrins i padrines d’Ordino van rebre ahir la clau per accedir al seu terreny de cultiu just quan comença la nova temporada dels horts socials. Una entrega que va portar-se a terme en el marc del sorteig que va tenir lloc a casa comuna. “Fins ara, el sorteig es feia de manera que els participants podien mantenir el mateix hort si volien, ja que hi havia tanta oferta com demanda. Però enguany, a causa de la gran demanda, hem hagut de recórrer al sorteig per assignar els horts”, va assegurar la consellera d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social, Mònica Armengol.