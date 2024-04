Arriba la Setmana de la creativitat amb 30 propostes

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les escoles artístiques del centre cultural la Llacuna s’obriran al públic aquesta setmana per celebrar la Setmana de la creativitat. L’objectiu és mostrar la varietat d’activitats que es duen a terme al llarg del curs. Per això, a partir d’avui s’ofereix un programa amb prop d’una trentena de propostes que inclouen diferents disciplines artístiques amb la finalitat que el públic experimenti aquelles que els resulten més interessants. Per als amants de les arts musicals i escèniques, destaquen les portes obertes al monogràfic Encants simfònics, que oferirà un apropament a la música orquestral, o el descobriment de Danza jazz. També es faran actuacions musicals dels conjunts instrumentals de l’Institut de música i un tastet de teatre amb l’assaig obert de l’obra que prepara el grup Pausa.