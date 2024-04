Quinze padrins obtenen les claus dels horts socials a Ordino

Quinze padrins i padrines d'Ordino han rebut aquest dilluns la clau per accedir al seu terreny de cultiu de cara a la nova temporada dels horts socials. Una entrega que s'ha dut a terme aquest matí en el marc del sorteig que ha tingut lloc a la Sala del Consell vella d'Ordino amb la participació de 23 padrins i la representant de la Fundació Julià Reig.

"Fins ara, el sorteig es feia de manera que els participants podien mantenir el mateix hort si volien, ja que hi havia tanta oferta com demanda. Però, enguany, a causa de la gran demanda, hem hagut de recórrer al sorteig per assignar els horts" ha comentat la consellera d'Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social, Mònica Armengol. "Com a resultat, alguns padrins que havien tingut el mateix hort durant dos o tres anys l'han perdut o bé n'han obtingut un altre, depenent de la sort que els ha tocat" ha afegit la consellera ordinenca.

Per començar la temporada, des del comú s'ha programat una xerrada sobre permacultura a la sala La Buna el dijous 2 de maig a les 16:30 hores amb Bea Ubeda i Miquel Rubio.