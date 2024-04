El comú inicia la distribució de compostadors i compost

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El departament de Medi Ambient del comú d’Escaldes-Engordany inicia avui la campanya de distribució de compostadors i compost. Una iniciativa que, segons el comunicat del comú, permet que la ciutadania amb jardí o hort pugui produir el seu propi fertilitzant de forma natural mitjançant la recuperació de les restes de matèria orgànica. Per obtenir un compostador s’haurà de complir un seguit de requisits, entre els quals ser ciutadà d’Escaldes-Engordany, disposar d’un jardí o un hort i tenir un espai de 72 per 72 per 80 centímetres per col·locar els compostadors. Després d’haver omplert i enviat la sol·licitud per demanar el compostador per correu o lliurant-la a Tràmits, tècnics del departament faran una visita per comprovar que es compleixen tots els requisits. A partir d’aquí, els interessats podran recollir el compostador i el compost a la deixalleria comunal de l’avinguda Pont de la Tosca de dilluns a divendres de 9 a 12 hores. Es requereix portar un recipient on dipositar el compost desitjat.

Per altra banda, el comú iniciarà, un any més, les tasques de substitució de les flors a la zona de la vora del riu. Així, la plantació de pensaments, típiques de la temporada d’hivern-tardor, quedarà substituïda pels geranis de primavera-estiu. Per aquest motiu, es regalarà a la ciutadania les flors d’hivern perquè les puguin aprofitar.