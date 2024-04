Cairat descarta la proposta de nova concessió de la Rabassa

detail.info.publicated Víctor González Sant Julià de Lòria detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Quin és el futur de Naturland? Si fem memòria, fa aproximadament tres mesos el Diari va revelar en exclusiva que un grup d’empresaris andorrans i estrangers estava disposat a assumir tot el deute de l’ecoparc a canvi d’una concessió per desenvolupar un nou projecte als terrenys de la Rabassa. Aleshores el cònsol major, Cerni Cairat, va afirmar que estudiaria la proposta “amb la màxima prudència” i que no prendria cap decisió precipitada. Tot i que el grup d’empresaris i l’anterior majoria feia mesos que mantenien contactes sobre el projecte, el mandatari no en va saber res fins després d’assumir el càrrec.

Havent pogut analitzar el dossier amb més calma, sembla que la possibilitat que el comú de Sant Julià de Lòria tregui a concurs una nova concessió dels terrenys de la Rabassa és cada vegada més llunyana. En ser preguntat sobre la qüestió aquesta setmana, en la roda de premsa posterior al consell de comú, Cairat va assegurar que el projecte, si tirés endavant, comportaria un desenvolupament urbanístic “important” de la zona. “S’ha de veure si és compatible amb la idea de l’actual direcció i amb la nostra ideologia”, va afirmar el cònsol.

Segons va poder saber el Diari de fonts coneixedores del projecte, aquest grup d’empresaris vol posar en marxa un centre d’entrenament per a esportistes d’elit, però també obert en part als aficionats. A més, la proposta té un vessant educatiu, ja que incloïa la construcció d’un centre d’educació en medicina i salut de l’esport. Els promotors ja disposaven d’un pla d’empresa del projecte abans de les eleccions comunals del 17 de desembre. Si, parlant en termes hipotètics, el comú es decidís a treure a concurs una nova concessió dels terrenys de la Rabassa, aquest grup d’empresaris tindria tota la documentació preparada per presentar-hi una oferta.

LES ALTERNATIVES

Un altre fet que fa pensar que Cairat ha descartat del tot la proposta d’aquest grup d’empresaris és l’acord entre el comú i la direcció de Camprabassa, anunciat en el consell d’aquesta setmana, perquè la corporació deixi de fer aportacions econòmiques directes a la societat. La mesura inclou com a contrapartida que el comú avali 1,5 milions d’euros en línies de crèdit de Camprabassa davant les entitats financeres per finançar despeses corrents i inversions. Aquesta mesura és una mostra de confiança del comú en la capacitat de Naturland per complir els objectius del pla de viabilitat. L’aportació que la corporació havia de fer aquest any a Naturland, d’acord amb el pla financer, era de 300.000 euros, mentre que el 2025 baixava a 200.000 i el 2026 es reduïa a zero.

L’objectiu del comú i de Cambrabassa és que l’ecoparc aconsegueixi funcionar sense l’ajuda financera comunal. L’evolució del negoci des que el maig del 2020 Xabier Ajona va esdevenir-ne el director general avança en aquesta direcció, gràcies a una política comercial que ha impulsat a l’alça la facturació augmentant la despesa mitjana per client.

Encara que el projecte del grup d’empresaris tindria l’avantatge, des del punt de vista del comú, d’alliberar-lo de cop del deute de Camprabassa. Des que va inaugurar-se el 2007, l’ecoparc ha generat uns 20 milions de pèrdues acumulades i ha estat incapaç de continuar funcionant sense el suport financer del comú. L’inconvenient principal, però, seria l’impacte urbanístic del projecte, que, segons va admetre Cairat aquesta setmana, no seria menor. El cònsol sempre s’ha mostrat partidari d’incentivar un model turístic menys massificat i més respectuós amb l’entorn natural.

EL PROJECTE

1 IMPACTE URBANÍSTIC DE LA PROPOSTA

El projecte de nova concessió de la Rabassa no convenç el cònsol per l’impacte urbanístic que tindria en l’entorn, segons va apuntar aquesta setmana en roda de premsa.

2 A CANVI, TOT EL DEUTE DE CAMPRABASSA

El grup estava disposat a assumir tot el deute de Camprabassa. A canvi, volia construir un centre d’entrenament per a esportistes i un centre educatiu en medicina de l’esport.

3 EL COMÚ RETIRA LES APORTACIONS ECONÒMIQUES

El comú lauredià ha retirat les aportacions econòmiques directes a Camprabassa. Com a contrapartida, avalarà 1,5 milions en línies de crèdit per finançar despesa corrent i inversions.