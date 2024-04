La biblioteca de la Massana farà un sorteig de llibres per Sant Jordi

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú de la Massana ha organitzat per la diada de Sant Jordi un sorteig d’un lot de llibres entre els usuaris que facin un préstec a la biblioteca comunal Antoni Morell. L'acció s'inclou dins del programa per celebrar la tradicional festivitat, que van començar dissabte amb la representació de "La llegenda de Sant Jordi de veritat”, a càrrec de la Moixera i Líquid Dansa. A banda de les activitats organitzades per la Biblioteca, també hi haurà a les 18.30 hores al teatre de les Fontetes una microrepresentació teatral de la llegenda de Sant Jordi, interpretada per infants de l’Esplai, joves del Punt 400 i gent gran de la Casa Pairal. El guió i direcció és de Fran Doonan i, posterior al passi, després se celebrarà un berenar.