Una trentena d’activitats per la Setmana de la Creativitat

Les escoles artístiques del Centre cultural La Llacuna (Escola d'art, Institut de música i Aula de teatre i dansa) s'obren durant la setmana vinent al públic per celebrar la Setmana de la Creativitat (del 22 al 27 d'abril) i mostrar, així, la varietat d'activitats que s'hi duen a terme al llarg del curs. Per aquest motiu, a partir de dilluns s'ofereix un programa amb prop de 30 propostes que inclouen les diferents disciplines artístiques amb l'objectiu que el públic en general experimenti en aquelles que els resulten més interessants.

Així doncs, entre d'altres, es durà a terme la projecció del documental El sostre groc, que explica i denuncia els 20 anys d'abusos a l'Aula Municipal de teatre de Lleida. L'audiovisual, dirigit per Isabel Coixet, va ser guardonat com a millor pel·lícula documental als Premis Gaudí 2023 i nominat als Goya del mateix any. La projecció i el col·loqui tindran lloc dilluns 22 a les 18 hores al Teatre Comunal. També es presentarà la revista Àgora 36 i la litografia de Sant Jordi 2024, a càrrec de l'Àgora Cultural, i tallers de joieria, ceràmica, gravat amb tetrabric i decoració de fusta amb fils de colors.

Pels amants de les arts musicals i escèniques, destaquen les portes obertes al monogràfic Encants simfònics, que oferirà un apropament a la música orquestral, el descobriment de la Danza Jazz, un estil que combina tècniques i moviments de la dansa clàssica, la contemporània i la moderna. A més, també es faran diverses actuacions musicals dels conjunts instrumentals de l'Institut de música i un tastet de teatre amb l'assaig obert de l'obra que ha estat preparant el grup d'adults Pausa. Del programa també destaca el curs familiar de Fotografia Estenopeica per descobrir la màgia de la tècnica fotogràfica més antiga, la caixa fosca.

Aquest és el vuitè curs que l'equip de docents impulsa l'esdeveniment, que commemora el Dia Mundial de la creativitat i la Innovació que va declarar l'Organització de les Nacions Unides per a cada 21 d'abril, i que té per objectiu donar a conèixer les instal·lacions i l'oferta formativa de les escoles artístiques.