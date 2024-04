detail.info.publicated Víctor González Andorr la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Jordi Alcobé pren el relleu de Francesc Camp al capdavant del comú de Canillo. Ho fa amb un equip renovat i sense oposició, ja que la llista de DA+Independents va ser l’única que va presentar candidatura a la parròquia.

Quin balanç fa dels primers 100 dies de mandat?

Molt positiu. Em sento molt honorat de treballar amb l’equip de professionals de la casa i els consellers de comú. Hi ha tots els factors perquè puguem fer una bona feina aquests quatre anys. És un mandat de nous projectes, amb un equip motivat i preparat.

Quina és la situació financera del comú?

La corporació està molt sanejada econòmicament. Hem tancat l’exercici 2023 amb 3,5 milions d’euros de superàvit i un endeutament del voltant del 30% dels ingressos. Tenim la capacitat financera per fer noves inversions.

És el moment de tirar endavant projectes ambiciosos?

Que tinguem capacitat d’inversió no vol dir que puguem permetre’ns tirar endavant els projectes sense pensar-nos-ho bé. Preferim anar a poc a poc que no precipitar-nos, perquè el que farem ha de quedar per molts anys. Ja hem començat a treballar en el projecte d’embelliment del centre de Canillo i Soldeu. Refarem les voravies i crearem noves places o remodelarem les actuals per donar més protagonisme a les persones que es desplacen a peu. Ens falten aquestes zones de passeig i de trobada, sobretot a Canillo. Aquestes seran unes inversions no gaire importants en termes econòmics, però sí que són visibles i tenen un impacte molt gran en la qualitat de vida dels ciutadans.

Ja han anunciat que estudiaran la viabilitat de construir un telefèric que connecti l’antic càmping Pla amb el pont tibetà. Quins altres usos podria acollir aquesta parcel·la?

Cada vegada som més gent a la parròquia, i això vol dir que necessitem més serveis comunals. El terreny té moltes possibilitats. També ens hem plantejat, per exemple, de construir-hi un edifici de pisos tutelats per a gent gran. La parcel·la podria acollir espais lúdics, equipaments esportius, una biblioteca, una guarderia...

El terreny és prou gran per encabir tots aquests equipaments?

Sí. Són més de 8.000 metres quadrats. Una superfície d’aquestes dimensions dona moltes possibilitats.

Les obres del Palau de Gel ja estan enllestides del tot?

Encara hi ha uns últims detalls per acabar. Estem satisfets de la recepció que ha tingut l’Splash. Fins i tot hi va haver dies per Setmana Santa que de tanta afluència les instal·lacions van estar a punt de col·lapsar-se. Ens estem plantejant d’ampliar els horaris d’obertura per donar resposta a aquesta demanda, sempre tenint en compte les necessitats dels socis i dels qui van a entrenar-s’hi.

Canillo ha crescut molt en població els últims anys? Falten infraestructures?

No és que en faltin, però sí que estan una mica al límit. Cal reforçar la neteja de la neu a l’hivern, la recollida selectiva de residus, la llar d’infants i el transport públic, que estan una mica saturats. Ho podem anar trampejant amb accions puntuals, però l’important és ser conscients de com ha crescut la població i plantejar-nos fins on podem arribar.

Què diu l’estudi de capacitat de càrrega màxima?

Tenim els recursos ajustats al creixement de la parròquia en els propers 10 anys, si el ritme és igual o inferior al que ha estat fins ara. No és una situació ni de bon tros crítica. Disposem dels recursos i els estem gestionant prou bé, però no hem de ser passius. Volem ser actius i tenir el creixement sota control.