Escaldes distribueix compostadors i compost als ciutadans

El Departament de Medi Ambient del comú d’Escaldes-Engordany inicia aquest dilluns 22 d’abril la campanya de distribució de compostadors i compost. Una iniciativa que, segons el comunicat del comú permet que la ciutadania que tingui jardí o hort pugui produir el seu propi fertilitzant de forma natural mitjançant la recuperació de les restes de matèria orgànica (restes de menjar, de l’hort o jardí).

Per obtenir un compostador s’haurà de complir amb un seguit de requisits, entre ells, ser ciutadà d’Escaldes-Engordany, disposar d’un jardí o un hort i tenir un espai de 72cm x 72cm x 80cm per col·locar els compostadors. Després d’haver omplert i enviat la sol·licitud a sostenibilitat@e-e.ad per demanar el compostador (també es pot lliurar al servei de Tràmits del comú), tècnics del departament faran una visita per comprovar que es compleix amb tots els requisits. A partir d’aquí, els interessats podran recollir el compostador a la deixalleria comunal de l’Avinguda Pont de la Tosca. Pel que fa al compost, es podrà passar a buscar a la deixalleria comunal de l’Avinguda Pont de la Tosca de dilluns a divendres de 9.00 h a 12.00 hores. Es requereix portar un recipient on dipositar el compost desitjat.

Per altra banda, el comú d’Escaldes-Engordany inicia, un any més, les tasques de substitució de flors a la zona de la vora del Riu. Així la plantació de pensaments, típiques de la temporada d’hivern-tardor, quedaran substituïdes pels geranis de primavera-estiu. Per aquest motiu, es regalarà a la ciutadania les flors d’hivern perquè les puguin aprofitar. Els interessats podran passar a recollir els pensaments pel pont del carrer de la Constitució durant el dimecres 24 i dijous 25 d’abril d’11.00 a 13.00 hores. L’objectiu d’aquesta iniciativa consisteix a incentivar a la població a la reutilització i recuperació de les plantes i flors.