Duo Althea s’emporta el gran premi del Concurs de Cambra Romànica

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Associació Amics del Cambra Romànica ha organitzat el VI Concurs Internacional Cambra Romànica que ha tingut lloc aquest cap de setmana 20 i 21 d’abril a l’auditori del Palau de Gel d’Andorra. En total unes 70 persones han participat en una edició que ha destacat per un gran nombre de grups internacionals i per la participació andorrana a les categories Base i Piccolo. El jurat ha estat format per Míriam Manubens, Yovan Markovich i José Manuel Morales. Han volgut destacar la difícil tasca d’escollir els grups guanyadors entre un gran nivell general.

El primer premi, de 3000 euros, se l’ha endut un duet de piano i clarinet italians que cursen els seus estudis musicals a Tallin, Estònia. El Duo Althea, doncs, ha interpretat de forma magistral les peces proposades, fet que els ha valgut guanyar el primer premi. El segon premi ha quedat en mans del duet català establert a Bèlgica, Puya&Grona, ambdós músics en la flauta travessera, i el tercer premi ha sigut pel quartet de saxos barceloní Gènesi Quartet. La categoria base l’ha guanyat el grup andorrà Melòdic Duo, format per dos joves pianistes estudiants a l’Institut de música d’Andorra la Vella. El segon premi ha recaigut en el Duo Francome&Serra, procedents també d’Andorra la Vella, i que han interpretat amb els seus instruments, saxòfon i flauta travessera. El jurat ha destacat amb una menció el també andorrà, Duo Dinámico. Els premiats han obtingut un trofeu de l’artista andorrana NAONA. La categoria Piccolo, disputada únicament dissabte, va donar el primer premi al duet andorrà Duet Marfany de dos violins. EL segon premi ha sigut per Sistersduet, el grup de dues germanes al violí i piano. També han obtingut una menció del jurat, el grup Cincquebufen i els Penguins.