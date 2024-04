La taula de personal haurà de fomentar el diàleg amb la plantilla

detail.info.publicated Víctor González Sant Julià de Lòria detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La majoria actual a Sant Julià de Lòria està decidida a fomentar el diàleg entre els treballadors de l’administració comunal i els càrrecs electes. És per aquest motiu que dijous el comú va aprovar, en sessió de consell, la creació de la taula de personal, òrgan que prendrà el relleu de la comissió de personal i inclourà diversos representants de la plantilla.

La taula de personal tindrà la missió de recomanar al comú l’adopció de mesures “dirigides a millorar el funcionament de la corporació, les condicions de treball, i qualsevol altra que afavoreixi l’eficiència administrativa i la consideració social del personal”, segons estableix el reglament d’organització i funcionament de l’organisme. En definitiva, l’òrgan haurà de promoure “el compromís, el consens i la col·laboració entre les diverses parts implicades i potenciar un sentiment comú i coherent” en l’aplicació de les polítiques de recursos humans i gestió de persones.

Qui formarà part de la taula de personal? La presidirà un dels cònsols. També hi participaran la consellera que ostenta la presidència de la comissió de Gestió de Persones, Teresa Areny, la secretària general, el cap del departament de Gestió i Desenvolupament de Persones, que exercirà la funció de secretari, un representant de l’associació de treballadors del comú de Sant Julià de Lòria (ATCOSA) i tres funcionaris de la corporació que pertanyin als tres grups de l’administració (A, B i C). El reglament recalca el nombre de membres de la taula ha de ser el mateix entre els nomenats per càrrec, d’una banda, i els nomenats per l’associació de treballadors i dels funcionaris, de l’altra.

El mandat dels membres de la taula serà de quatre anys, comptats a partir de la data de publicació del nomenament o fins que acabi el mandat comunal. Cap membre de la taula podrà ser reelegit per més de dos mandats consecutius, sense perjudici de tornar a ser elegit en altres mandats més endavant. El secretari general i el cap del departament de Gestió i Desenvolupament de Persones podran ser reelegits de forma indefinida.

El cònsol major, Cerni Cairat, ja va afirmar al programa Parlem-ne, de DiariTV, poc després d’haver guanyat les eleccions del passat 17 de desembre, que abordaria el problema del malestar laboral entre el personal del comú amb diàleg i mà estesa. El personal del comú reclama canvis, des de fa anys, en qüestions d’organització i en els horaris.

La primera decisió de Cairat en aquest sentit quan va assumir el càrrec va ser crear la comissió de gestió de persones, en què també tenia veu la minoria. El cònsol va assegurar aleshores que volia imprimir una manera de treballar més horitzontal a la corporació a fi de millorar la relació entre la direcció política i la plantilla.

L’ÒRGAN

1. LA MISSIÓ DE LA TAULA DE PERSONAL

Entre altres objectius, la taula de personal haurà de contribuir a buscar solucions per millorar el clima laboral al comú de Sant Julià de Lòria.

2. QUI FORMARÀ PART DEL NOU ORGANISME?

L’òrgan tindrà una representació paritària de càrrecs electes i de representants dels treballadors. Estarà presidit per un dels dos cònsols.

3. UNA PROBLEMA QUE S’ARROSSEGA DE FA TEMPS

El malestar entre la plantilla fa temps que s’arrossega. Una de les primeres decisions que va prendre Cairat va ser crear la comissió de gestió de persones.