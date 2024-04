detail.info.publicated Redacció Encamp detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La sala de festes del complex d’Encamp acollirà el proper 12 de maig el musical teatralitzat Viatge a Oz, a càrrec de la companyia Trencadís. L’obra transportarà els més petits al món de la fantasia “explicada com mai”. Les entrades es poden adquirir a partir de dilluns per cinc euros, per als infants, i per 10 euros per als adults.