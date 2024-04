El comú d’Escaldes-Engordany organitza un concurs de microrelats a Twitter. Per participar-hi, cal publicar una historieta a Twitter de no més de 280 caràcters amb l’etiqueta #SantJordiEE i seguir el compte oficial de la corporació. El termini acabarà el dia de Sant Jordi a les 23:59 hores. El premi per al guanyador són 100 euros.